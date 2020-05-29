Ученые рассказали, какие признаки свидетельствуют о возможности человека стать долгожителем

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29 мая 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер. Доктор

пожилая женщина читает, pixabay.com

Эксперты рассказали, какие признаки свидетельствуют о том, что человек может стать долгожителем. Оказалось, что на долголетие влияют не только правильное питание, спорт и физическая активность.

Специалисты выяснили, что важным условием для долгой жизни является отсутствие жира на животе, который способен вызывать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для сокращения жировой прослойки в данной области важны не только сбалансированное питание и регулярные упражнения, но также правильный режим дня и отсутствие стресса.

Кроме того, оказалось, что женщины, родившие после 30 лет, имеют все шансы на долгую жизнь. Эксперты связывают этот фактор с медленным старением репродуктивной системы.

Также выяснилось, что правши живут дольше, чем левши. Более того, оказалось, что высокие женщины чаще доживают до 90 лет, чем их невысокие сверстницы.