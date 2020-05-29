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Доктор Комаровский на своем примере показал ошибки при дезинфекции рук

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский на своем примере показал ошибки при дезинфекции рук
Мытье рук. Фото: pixabay.com

Известный врач Евгений Комаровский совместно с эпидемиологом Андреем Александрином объяснил, какие ошибки люди могут совершать во время мытья рук. Он показал, как обрабатывать руки, чтобы не заболеть.

В Сети появилось видео, в котором специалисты указывают на ошибки при мытье и дезинфекции рук. Чтобы все наглядно объяснить доктор Комаровский с закрытыми глазами под видом антисептика обработал руки в белых перчатках черной краской. В итоге на перчатках остались белые пятна.

«Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду», - отметил Александрин.

АБ

Общество

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