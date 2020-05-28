Врач рассказал, как восстановить мышцы после периода самоизоляции

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28 мая 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

отдых перед телевизором, pixabay.com

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как россиянам работать над собой, чтобы восстановить мышцы после длительного периода самоизоляции.

Эксперт уточнил, что очень многие потеряли прежнюю физическую форму за время самоизоляции в связи с COVID-19, у ряда людей буквально "рухнул" мышечный корсет.

В беседе с Радио Sputnik Кабычкин подчеркнул, что гражданам не следует сразу совершать "трудовые подвиги", в частности, в ходе работы на дачных участках. Врач порекомендовал уже сейчас начать постепенно увеличивать уровень физических нагрузок. Хороший вариант – ходить. Желательно преодолевать ежедневно 10 тысяч шагов (около 7 километров). Когда мышцы окрепнут, можно переходить к отжиманиям от лавочки, затем к отжиманиям от пола, а после этого браться за подтягивания.