Названа причина необходимой проверки органов после COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 мая 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: прием у врача, pixabay.com

Президент российской общественной организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский рассказал, на что стоит обратить внимание врачам при обследовании переболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Осложнения есть всегда. Они есть при любом ОРВИ и гриппе. Вопрос в степени их выраженности и потребности в реабилитации, что, к счастью, бывает совсем не часто. Я думаю, что при коронавирусе такая же история», - пояснил он радио Sputnik.

Саверский отметил, что врачи каждый раз выбирают «органы-мишени», исходя из характера поражения. Он добавил, что любой инфекционный процесс сопровождается последствиями для организма: «Бывает воздействие и на голову, и на легкие, и на почки».

При этом, комментируя мнение биолога Анчи Барановой о необходимости проверять, в первую очередь, у переболевших COVID-19 легкие, почки и мозг, Саверский напомнил, что в России и так смотрят внутренние органы после инфекционных заболеваний и случай коронавируса исключением не будет.

Ранее Анча Баранова призвала не стремиться, как можно быстрее, переболеть новой коронавирусной инфекцией.