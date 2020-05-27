Названа причина необходимой проверки органов после COVID-19

Президент российской общественной организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский рассказал, на что стоит обратить внимание врачам при обследовании переболевших новой коронавирусной инфекцией.
«Осложнения есть всегда. Они есть при любом ОРВИ и гриппе. Вопрос в степени их выраженности и потребности в реабилитации, что, к счастью, бывает совсем не часто. Я думаю, что при коронавирусе такая же история», - пояснил он радио Sputnik.
Саверский отметил, что врачи каждый раз выбирают «органы-мишени», исходя из характера поражения. Он добавил, что любой инфекционный процесс сопровождается последствиями для организма: «Бывает воздействие и на голову, и на легкие, и на почки».
При этом, комментируя мнение биолога Анчи Барановой о необходимости проверять, в первую очередь, у переболевших COVID-19 легкие, почки и мозг, Саверский напомнил, что в России и так смотрят внутренние органы после инфекционных заболеваний и случай коронавируса исключением не будет.
Ранее Анча Баранова призвала не стремиться, как можно быстрее, переболеть новой коронавирусной инфекцией.