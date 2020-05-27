Дерматолог рассказала, как в условиях самоизоляции добиться красивого оттенка кожи

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27 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

средство для загара, pixabay.com

Дерматолог Лариса Алексеева рассказала, как в условиях самоизоляции добиться красивого оттенка кожи и цветущего внешнего вида. По словам специалиста, следует правильно применять автозагар.

Алексеева уточнила, что многие хотят выглядеть здоровыми и красивыми, а эти два понятия всегда отождествляются. Загорать на солнце, однако, вредно, а некоторым людям и вовсе нельзя. В этом случае на помощь приходит автозагар.

Дерматолог в беседе с Радио Sputnik отметила, что данное средство не так вредно, как получение загара на пляже или в солярии. Эксперт призвала доверить выбор конкретного автозагара специалисту, поскольку только знающий человек сможет подобрать подходящие констистенцию и оттенок. Лариса Алексеева уточнила, что есть кремы, гели, спреи, однако у них общий базовый компонент – дигидроксиацетон (ДГА). Его получают из сахарной свеклы и сахарного тростника. При контакте с аминокислотами кожи он позволяет добиться желаемого оттенка.

Существует ряд правил, которые следует соблюдать, чтобы автозагар наносился ровно и держался дольше, в частности, речь идет о правильном и тщательном отшелушивании кожи.