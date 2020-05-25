Заболеваемость коронавирусом спадёт к лету

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Американские учёные провели анализ сезонности заболевания гриппом за последние 8 лет. Наблюдение осуществлялось в детском госпитале Филадельфии.



Статистика показала, что коронавирусы проявляют максимальную активность в начале января. В данный период в помещениях активно работает отопление, вследствие чего понижается влажность. Весной заболеваемость начинает сокращаться и к концу апреля полностью останавливается.



Динамика объясняется тем, что в весенний период постепенно отключаются приборы отопления, которые высушивают воздух. Влажность в квартирах увеличивается, вирус в таких условиях распространяется намного медленнее.

Заражение вирусом чаще всего происходит воздушно-капельным способом. Носитель заболевания заражает окружающих при кашле, чихании и просто разговоре. Из ротовой и носовой полости выделяются капельки, содержащие вирусы.



При низкой влажности в комнате капли становятся лёгкими и могут находиться в воздухе продолжительное время. Здоровые люди в таких условиях имеют большую вероятность поймать вирус.



Высокая влажность не позволяет им долго летать, заставляя приземляться на поверхности. Самая неприятная погода для вирусов – это жара плюс 30 градусов. Если бы такие условия можно было создавать в офисах, на предприятиях, то число заражений было бы сведено к минимуму.



