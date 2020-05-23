Академик РАН: полностью вылечившийся от COVID-19 пациент повторно не заболевает

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 мая 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург заявил, что полностью вылечившийся от COVID-19 пациент повторно не заболевает.

Гинцбург в рамках пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве", отметил, что с повторным заболеванием коронавирусом нового типа нередко путают носительство этого вируса, а также продолжение болезни в связи с ослаблением иммунитета.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи сообщил, что ввел себе вакцину от COVID-19, которую сейчас разрабатывают в центре.