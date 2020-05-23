Эксперт предложил обязать граждан регулярно сдавать тест на коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixabay.com

Эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Оливье Госнер раскритиковал идею введения «паспорта иммунитета» и предложил проводить обязательный тест на коронавирус раз в месяц.

Оливье Госнер отметил, что считает введение «паспорта иммунитета» ложной идеей.

«Во-первых, социальная причина. Не все общества готовы согласиться на это … Если я правильно понимаю идею этих паспортов, они выдаются людям, которые были носителями вируса, но в настоящее время уже ими не являются и имеют антитела, которые их защищают. Но здесь есть как минимум два важных момента. Первый – защита антител от повторного заражения не вполне ясна …Во-вторых, мы плохо знаем о длительности этой защиты от вируса, который мутирует», - пояснил он, отметив, что это к тому же «дорогостоящая мера».

Госнер добавил, что «паспорт иммунитета» породит дискриминацию в обществе. Например, кто-то сможет полноценно работать, а кто-то нет, кто-то будет участвовать в социальных активностях, а кто-то нет. По его словам, более эффективным было бы обязать людей регулярно сдавать тесты на COVID-19.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что у 12,5% москвичей обнаружен иммунитет к новой коронавирунсой инфекции.