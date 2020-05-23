Иммунитет к коронавирусу выявили у 12,5% москвичей

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23 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пробирка, pixabay.com

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что у 12,5% москвичей обнаружен иммунитет к новой коронавирунсой инфекции COVID-19. Об этом стало известно в субботу, 23 мая.

«Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», - пояснил он.

Хрипун отметил, что в Москве планируют провести соответствующее тестирование от трех до шести миллионов человек.

Ранее сообщалось, что столичные власти не будут ограничивать в передвижении граждан с выявленным иммунитетом.