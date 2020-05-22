Власти Москвы не будут ограничивать в передвижении граждан с иммунитетом к COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы, которые имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции не будут ограничены в перемещениях по городу. По ее словам, это поможет выяснить тест на антитела.
«Можно точно определить, на какой стадии находится заболевание. Если человек болеет, если у человека есть иммуноглобулины М, значит, он находится в острой стадии заболевания, даже тогда, когда у него нет никаких симптомов. И в этот период он может представлять угрозу для окружающих. Дальше это исследование позволяет нам выявить антитела G и измерить их количественное значение», - высказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ракова отметила, что количество антител G дает понять переболел человек COVID-19 или нет. Она добавила, что «большие титры иммуноглобулина G» уменьшают риски заболеть более тяжело.
«Надо четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет … если они считают нужным, то могут ограничить круг контактов», - заключила она.
Ранее сообщалось, что российские ученые провели неофициальное испытание вакцины от коронавируса.