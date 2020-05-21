Фитнес-тренер рассказала, как поддерживать физическую форму

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21 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Фитнес-тренер Дарья Кожевникова назвала основные причины ухудшения здоровья россиян. По ее мнению, отсутствие движения сильно влияет на самочувствие.



Специалист отметила, что люди стали меньше заниматься фитнесом: "В Москве только 6% жителей посещают фитнес-клубы. Мы постоянно сидим – в машине, за компьютером. От недостатка движения страдают спина, сердечно-сосудистая система. Но тут еще и правильное питание. Везде сахар, трансжиры".

Именно по этим причинам уже в 35-40 лет люди получают грыжи позвоночника и сосудистые заболевания, считает тренер.