Малышева рассказала, сколько калорий в день можно потреблять во время самоизоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 мая 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева. Фото: соцсети

Елена Малышева предупредила людей, страдающих от лишнего веса, что в период пандемии коронавирусной инфекции они являются особенно уязвимыми и попадают в группу риска.

Малышева объяснила, что жировые отложения в организме являются источником вялотекущих воспалений, что делает человека более уязвимым перед COVID-19. «Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», - заявила врач.

Она добавила, что ожирение также влияет на иммунитет и приводит к его ослаблению. Медик призвала людей контролировать потребление пищи. Она отметила, что в период самоизоляции женщины не должны употреблять за сутки более 1200 калорий, а мужчины – не более 1500 калорий.