Доктор наук из Гарварда рассказала о самом полезном для сердца перекусе

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18 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

ЭКГ, pixabay.com

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала в беседе с журналистами, что существует перекус, который является очень полезным для сердца.

Речь идет о грецких орехах, которые имеют немного иной состав, чем прочие орехи, так как содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты. Также они богаты минералами, витаминами и антиоксидантами.

Марта Гуаш Ферре уточнила, что регулярное употребление небольших порций грецких орехов может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение воспалений в организме, а также улучшить липидный профиль.