Кардиолог Алексей Утин: коронавирус поражает не только лёгкие

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30 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Кардиолог, сооснователь проекта "Смарт Чекап" Алексей Утин рассказал об опасностях, связанных с сердечными заболеваниями во время пандемии COVID-19.

В эфире программы "Вечер" он отметил, что уже давно в медицинском сообществе распространена информация о том, что при коронавирусной инфекции возникает образование тромбов. Эти тромбы могут вызвать тромбоэмболию легочной артерии и создавать эффект диссеминированного внутрисосудистого свертывания, когда маленькие тромбы поражают мелкие сосуды и капилляры, вызывая повреждение органов – печени, почек и прочих.

Первыми на такую особенность обратили внимание медики из США. Они заметили рост количества инсультов среди молодых пациентов. Алексей Утин отметил, что это может быть связано и с режимом самоизоляции: "Мы должны понимать, что сам по себе этот фактор стресса, фактор того, что люди находятся в неподвижном состоянии, неподвижный образ жизни, люди сидят на самоизоляции, отказ от некоторых препаратов в связи с некачественными источниками информации – все это может привести в ближайшее время к резкому росту сердечно-сосудистых осложнений. Избыточное потребление алкоголя, отказ от приема лекарственных препаратов – все это приводит к росту. Вообще в принципе любое воспалительное заболевание увеличивает риски инсультов и инфарктов", – отметил он.