Ученый рассказал о процессе разработки вакцины от COVID-19 в России

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16 мая 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 16 мая, рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса нового типа.

Разработка вакцины, по словам Гинцбурга, началась еще в середине февраля текущего года. В этом ученым помогла универсальная платформа, которая ранее применялась против лихорадки Эбола и коронавируса MERS.

Уточняется, что препарат будет вводиться в плечо. В настоящий момент данная разработка проходит официальные доклинические испытания, после чего Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования с участием людей.