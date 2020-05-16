В России вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в августе

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16 мая 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

В субботу, 16 мая, стало известно, что вакцина от коронавируса нового типа в России может быть зарегистрирована уже к концу лета – в августе. Соответствующую информацию предоставили в НИЦ им. Гамалеи.

Ранее сегодня министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль сделала резонансное заявление. По ее словам, вакцина от COVID-19 появится примерно через полтора года. Она отметила, что неразумно считать, что ученые могут ускорить данный процесс.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вакцина в стране будет разработана к концу года или даже раньше.