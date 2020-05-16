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Французский министр полагает, что вакцина от COVID-19 будет разработана через полтора года

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Французский министр полагает, что вакцина от COVID-19 будет разработана через полтора года
ампулы, pixabay.com

Министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в субботу, 16 мая, сделала резонансное заявление. По ее словам, вакцина от COVID-19 появится примерно через полтора года.

Видаль подчеркнула, что ученые и сотрудники лабораторий говорят о возможности создания вакцины в течение 18 месяцев при текущем быстром темпе клинических испытаний. По словам министра, было бы "неразумно" считать, что у специалистов есть возможность еще ускориться.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что американцам удастся разработать вакцину от коронавируса нового типа до конца года или даже раньше.

ЕТ
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