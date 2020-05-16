Французский министр полагает, что вакцина от COVID-19 будет разработана через полтора года

Министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в субботу, 16 мая, сделала резонансное заявление. По ее словам, вакцина от COVID-19 появится примерно через полтора года.

Видаль подчеркнула, что ученые и сотрудники лабораторий говорят о возможности создания вакцины в течение 18 месяцев при текущем быстром темпе клинических испытаний. По словам министра, было бы "неразумно" считать, что у специалистов есть возможность еще ускориться.