Как лечат онкологию с помощью вирусов

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15 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

Российский ученый Михаил Чумаков рассказал о новом способе лечения онкологии при помощи вирусов. По его словам, наиболее эффект заметен у тех больных, которым оставалось жить всего неделю, максимум – месяц, передаёт КП.

«При появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон и вирусы вокруг этой клетки очень неуютно себя чувствуют и погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен», - объяснил Чумаков принцип действия новой методики.

Он отметил, что не болезнетворные вирусы можно применять в терапевтических целях. Ученый добавил, что после такого лечения пациенты с крайне неутешительными прогнозами живут уже по 2-3 года, а у некоторых опухоль и вовсе исчезла. Чумаков отметил, что пока непонятно, вернется ли болезнь, однако улучшения на данный момент сохраняются.