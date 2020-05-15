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15 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о требованиях к вакцине от коронавируса COVID-19. По его словам, эффективность препарата должна быть очень высокой.

«Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», - рассказал депутат. Он отметил, что в противном случае будут слишком высокие риски, поскольку у пожилых людей иммунная система «не дает такой адекватной реакции».

Онищенко добавил, что нет смысла делать прививки всем поголовно, так как значительная часть населения получит иммунитет естественным образом за счет бессимптомного или легкого течения заболевания.