Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в РФ

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11 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальная служба новостей

Фото: globallookpress.com/ Photographer: Правда Комсомольская, Геннадий Онищенко

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко сообщил, что сегодня в России 221 344 случая заражения, это третье место в мире по абсолютному числу заболевших людей. Первое и второе место занимают США и Испания соответственно. 2Поэтому пока что ситуация идёт по нарастающей", — заявил он. При этом, по его словам, сокращается количество тяжёлых случаев течения болезни, что говорит о снижении интенсивности коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.