ВОЗ надеется, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости COVID-19

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10 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com, пандемия

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней. Темпы прироста заражений стабилизируются.

Несмотря на суточное увеличение в 10 тысяч, рост составляет 5,5% от общего числа, что ниже ключевого уровня в 7%.

Вуйнович также назвала разумным решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить ограничения для граждан до конца мая. По мнению Вуйнович, снятие ограничений допустимо при снижении заражений в течение двух недель.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила уровень смертности от коронавируса в России. Она отметила, что в стране зафиксировано низкое число погибших от COVID-19.