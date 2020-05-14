Профессор сообщил об особой опасности COVID для людей с хроническими заболеваниями почек

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14 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав РФ

Медсестра, фото: Иван Макеев, фото: globallookpress.com

О серьёзной опасности заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 для людей с заболеваниями почек предупредил главный нефролог России профессор Евгений Шилов. Шилов заявил, что выявлен особо высокий риск по COVID-19 для "почечников".

По словам профессора, больные с хроническими болезнями почек (ХБП) являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания.

Согласно объяснению врача, это объясняется тем, что причиной ХБП являются сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз и пожилой возраст, которые, как уже говорят многие врача, способствуют высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.

Особенно опасно заражение для больных с пересаженной почкой и получающих лечение диализом. Помимо больных ХБП у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных ХБП программным диализом.

Минздравом России принято решение об оказании в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительниц почечной терапии, наряду с пациентами с онкологией и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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