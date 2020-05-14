Врачи ФМБА выявили у больных коронавирусом еще одно нетипичное течение болезни

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14 мая 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

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Врачи центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием и лечение больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.

В ходе обследования пациентов, находящихся на лечении в клиниках ФМБА, у двух человек проходивших курс лечения, появилась отрицательная динамика. У них повысилась температура и появились жалобы на сильные боли в животе. Пациентам с "острым животом" медики провели диагностическую лапароскопию. В результате в брюшной полости обнаружили асцит - наличие жидкости в брюшной полости.

Медики ФМБА предположили, что у больных коронавирусом могут быть осложнения с клинической картиной серозного перитонита. В медицинском агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, и это может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут провести по нескольким сценариям. Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников не исключил, что прививать население в России будут по «военному» пути.