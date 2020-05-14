Российский академик: Вакцинацию россиян от коронавируса COVID-19 могут провести по «военному» пути

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14 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

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Вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут провести по нескольким сценариям. Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников не исключил, что прививать население в России будут по «военному» пути.

Он объяснил, что на такое решение власти могут пойти при высокой смертности населения от коронавирусной инфекции. По данным Колесникова, сейчас смертость заразившихся COVID чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа. Он объяснил это тем, что от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость.

Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, когда прививаются 100% населения. Академик отметил, что в нашей стране от полиомиелита, БЦЖ прививают 100 % россиян, почти всех прививают от кори, дифтерии, столбняка.

Колесников считает, что насильственно прививать от коронавируса вряд ли будут, потому что в России нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок.

По его словам, «в этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни». Это значит, пойдут по «военному» пути.

Колесников подчеркнул, что такой сценарий не является традиционным. Его преимущество заключается в том, что в этом случае вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в начале зимы.