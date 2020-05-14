Инфекционист предположил, почему COVID-диссиденты отрицают болезнь

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14 мая 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Инфекционист Георгий Сапронов обратился к так называемым «COVID-диссидентам». Он отметил, что люди пока могут не осознавать опасность коронавируса, поскольку не находили его проявлений у себя или у своих близких.

Сапронов предположил, что в скором времени коронавируская инфекция, как война, может войти в каждый дом.

«Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И, наверняка, будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели», - заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России.