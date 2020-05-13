Врач рассказал, стоит ли сравнивать нынешнее положение медиков с работой на фронте

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13 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, можно ли сравнивать нынешний труд врачей с работой на фронте.

Сапронов заявил, что хоть медработникам сейчас действительно крайне тяжело, но в больницах нет «военного положения». По его словам, нагрузка действительно сильно возросла, но нет ощущения, что работа ведется на фронте.

«Нет, такого положения в больницах нет. Пациенты поступают, но такого ощущения, что это фронт и совсем все тяжело - такого ощущения пока нет. Безусловно, речь идет о повышенной нагрузке», - признался врач.