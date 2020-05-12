Врач назвал условие выработки иммунитета к коронавирусу

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12 мая 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов.

Он отметил: для этого у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, а лучше, чтобы их вообще не было. Именно такие люди имеют больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту.

При этом эксперт уверен: у тех, кто столкнется с малым количеством вируса, иммунитет может не выработаться, а повторно заразиться COVID-19 могут люди с иммунодефицитом.

Ранее в Курской области число инфицированных коронавирусом превысило 1,5 тысячи.