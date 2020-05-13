Сколько человек может пробыть в условиях жесткой изоляции без вреда для организма и психики

Заслуженный врач России Юрий Бубеев оценил, сколько времени люди могут прожить в условиях жесткой домашней изоляции без вреда для здоровья и психики. По его словам, спустя определенное время возрастают случаи алкоголизма и домашнего насилия.
«Если условия жесткие, то предельное время - месяц-полтора, от силы два. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведет к росту агрессии, домашнему насилию, выраженной алкоголизации», - считает эксперт.
Он добавил, что те люди, которые отказались от социальных контактов добровольно, могут находиться в самоизоляции более длительное время.