Коронавирус может вызывать бесплодие у женщин

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 мая 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция воздействует не только на легкие, выяснили ученые. Вирус поражает почки, печень и даже органы мочеполовой системы. Врачи предупреждают, что COVID-19 может лишить денщину возможности стать мамой.

Отмечается, что врачи не исключают возможность того, что коронавирус может быть связан с женским бесплодием, однако масштабных исследований по этому вопросу пока не проводилось.

«Осложнения подобного рода могут быть вызваны не только самим заболеванием, но и особенностями лечения. С учетом попыток использовать новые, не до конца проверенные лекарственные средства или иные технологии для лечения COVID-19», - заявил специалист Станислав Отставнов.