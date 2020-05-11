Врач рассказал о пациентах в реанимации больницы в Коммунарке

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11 мая 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко. Фото: соцсети

Главрач больницы №40 в Коммунарке, куда кладут больных коронавирусом, Денис Проценко разместил в соцсети статистику по пациентам в стационаре. Сейчас там находятся 338 пациентов (вчера их количество равнялось 324).

За сутки в больницу госпитализированы 28 человек. У 334 больных диагностирована пневмония, у 205 подтвержден коронавирус. Среди пациентов с пневмонией 7% находятся в крайне тяжелом состоянии, 58% — тяжелые.

В реанимации находятся 50 пациентов, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ, им всем больше 40 лет.

Четверым больным в реанимационном отделении от 18 до 40 лет, у 12 человек возраст от 41 до 60 лет и 34 пациента старше 60 лет.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чем уникален российский сценарий пандемии COVID-19.