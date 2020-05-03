Проценко отметил уникальность пандемии коронавируса в России

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3 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

vademec.ru, Денис Проценко

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чем уникален российский сценарий пандемии COVID-19. Он отметил, что большинство государств имеют свои особенности развития коронавируса.

Столица нашего государства, "как въездной хаб", смогла предпринять действия, не давшие возможности молниеносному распространению коронавируса по всей России, сказал Проценко в интервью на телеканале "Россия 24".

Среди основных мер, которые были введены в Москве - изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали и внимательное наблюдение. Врач считает, что благодаря этим действиям Россия получила две-три недели для "перестроения".

Общее у всех стран - отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии. Поэтому сейчас никто в мире не может спрогнозировать сроки окончания пандемии COVID-19.

Денис Проценко оценил вероятность повторения итальянского сценария пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации.