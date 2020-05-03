Главврач больницы в Коммунарке оценил риск итальянского сценария пандемии COVID-19 в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в воскресенье, 3 мая, оценил вероятность повторения итальянского сценария пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации.

Проценко в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что в Италии имеет место ярко выраженное региональное развитие эпидемии коронавирусной инфекции – на севере страны ситуация "катастрофическая", а на юге – положение не столь сложное.