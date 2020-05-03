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Главврач больницы в Коммунарке оценил риск итальянского сценария пандемии COVID-19 в России

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Главврач больницы в Коммунарке оценил риск итальянского сценария пандемии COVID-19 в России
Денис Проценко, Facebook
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в воскресенье, 3 мая, оценил вероятность повторения итальянского сценария пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации.
 
Проценко в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что в Италии имеет место ярко выраженное региональное развитие эпидемии коронавирусной инфекции – на севере страны ситуация "катастрофическая", а на юге – положение не столь сложное.
 
Главврач больницы в Коммунарке считает, что итальянский сценарий в России маловероятен. "Хотя мы его очень боимся", – добавил Денис Проценко.
ЕТ
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