Онколог назвал требующие срочного обращения к врачам возможные симптомы рака

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11 мая 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Врач-онколог Сергей Носов рассказал, какие признаки могут указывать на появление злокачественного новообразования в организме человека. Специалист процитирован в материале, размещенном в блогосфере.

По словам Носова, срочно обратиться к медикам нужно, если наблюдаются:

1. анемия:

2. кровь в моче;

3. кашель с кровью;

4. проблемы при глотании;

5. уплотнения в груди;

6. постоянный дискомфорт в кишечнике;

7. увеличение размера лимфоузлов;

8. изжога, которая не проходит после приема лекарств;

9. изменение цвета и формы родинок.

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