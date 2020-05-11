Онколог назвал требующие срочного обращения к врачам возможные симптомы рака

Врач-онколог Сергей Носов рассказал, какие признаки могут указывать на появление злокачественного новообразования в организме человека. Специалист процитирован в материале, размещенном в блогосфере.
По словам Носова, срочно обратиться к медикам нужно, если наблюдаются:
1. анемия:
2. кровь в моче;
3. кашель с кровью;
4. проблемы при глотании;
5. уплотнения в груди;
6. постоянный дискомфорт в кишечнике;
7. увеличение размера лимфоузлов;
8. изжога, которая не проходит после приема лекарств;
9. изменение цвета и формы родинок.
Ранее сообщалось, что в интернете подсказали быстрый способ снизить артериальное давление естественным путем.