Врач объяснил, как не повредить кожу под перчатками и масками в жару

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11 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский дал рекомендации, как сохранить кожу рук и лица в нормальном состоянии при постоянном ношении медицинских масок и перчаток, особенно в жаркую погоду.

Алексей Едемский советует после использования средств индивидуальной защиты продезинфицировать руки или помыть их с мылом, а также нанести на кисти рук жирный крем. Кроме того, врач призывает не увлекаться мытьем рук и антисептиками: «Мы хотим смыть заразу. С другой стороны, мы смываем и защитный слой кожи – кожное сало. То есть в перспективе делаем нашу кожу более чувствительной к инфекции».

При этом людям, которые имеют кожные заболевания, Едемский предлагает соблюдать режим самоизоляции, чтобы лишний раз не надевать раздражающие ее предметы.

«Если человек носит маску при наличии воспалительных элементов на лице, можно протереть дома кожу любым легким антисептиком после того, как сняли маску. Будь то банальный хлоргексидин или мирамистин. Это можно сделать один-два раза в день, иначе мы будем нарушать микрофлору кожи», - пояснил он, отметив, что здоровые люди могут носить маски без всяких ограничений.

Ранее врач назвала простой способ сохранить иммунитет.