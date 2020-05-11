Ученые признали появляющиеся ошибки в тестах на коронавирус и объяснили, почему они могут быть на всех стадиях COVID-19

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11 мая 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Анчи Баранова, кадр youtube

Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США), подтвердила, что тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и антител могут показывать ошибочные результаты. Баранова уточнили, что тесты ошибочно могут показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.

Как объяснила ученый-биолог, на первой стадии заболевания подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Он может победить проникнувший вирус, не вырабатывая антитела. В этом случае тест на антитела у заразившегося коронавирусом человека может показать отрицательный результат.

По данным ученых, на второй стадии появляются такие симптомы, как повышенная температура и кашель, потом может возникнуть одышка. В этой стадии вирус продолжает размножаться. На этой фазе заболевания желательно применять противовирусные препараты. Это предусматривает терапия CОVID-19.

А организм включает дополнительную защиту, и примерно в середине второй стадии начинает вырабатывать антитела. На второй фазе у человека вирус может быть побежден антителам, и заболевание не перейдет в более острую форму.

Но не все люди могут победить болезнь в этот момент, начинает развиваться пневмония, появляются другие симптомы коронавируса. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, еще более тяжелая. По словам биолога, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть.

На третьей стадии может возникнуть неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. (цитокиновый шторм). В этом случае человека госпитализируют, возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На третьей стадии вирус размножается медленно. Ключевым фактором выздоровления становится стойкость организма человека.

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