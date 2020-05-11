Сингапурские ученые назвали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19 недействительными

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна заявили, что их прогнозы об окончании пандемии COVID-19 в разных странах больше не являются актуальными из-за стремительно меняющейся обстановки.

Специалисты удалили со своего сайта абсолютно все графики и порекомендовали обратить внимание на модели других исследовательских центров.