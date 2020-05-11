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Сингапурские ученые назвали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19 недействительными

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сингапурские ученые назвали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19 недействительными
градусник, pixabay.com
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна заявили, что их прогнозы об окончании пандемии COVID-19 в разных странах больше не являются актуальными из-за стремительно меняющейся обстановки.
Специалисты удалили со своего сайта абсолютно все графики и порекомендовали обратить внимание на модели других исследовательских центров.
Ранее сингапурские ученые предупреждали, что ко всем прогнозам следует относиться с осторожностью. Отметим, что до 6 мая они считали, что вспышка коронавируса нового типа в России должна закончиться к 17 августа, впоследствии срок был сдвинут на 24 августа, а уже 7 мая – перенесен на 8 сентября.
"Варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются", – заключили эксперты и добавили, что именно поэтому предыдущие прогнозы являются недействительными.
ЕТ

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