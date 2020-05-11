В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

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11 мая 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш назвала сроки спада заболеваемости коронавирусом нового типа в регионе.

«Чтобы сразу в июне все прекратилось - такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений», - пояснила она.

Зинаида Труш призывает местных жителей носить индивидуальные средства защиты, соблюдать дистанцию и проводить дезинфекцию, чтобы избежать резкого роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Эксперт не исключает появления второй волны из-за безответственного отношения граждан к ситуации.

Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Кроме того, с 12 мая на территории Подмосковья вводится обязательное ношения масок в общественных местах. АН рассказали, как обстоит ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в аптеках области, а также расспросили про цены.