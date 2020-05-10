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Вирусологи рассказали, можно ли заразиться COVID-19 в море или бассейне

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Вирусологи рассказали, можно ли заразиться COVID-19 в море или бассейне
pixabay.com, море

Вирусологи из Высшего совета по научным исследованиям Королевства (CSIC) Испании изучили возможность распространения коронавируса в бассейнах, а также в морях и других местах для купания.

Специалисты считают, что содержащаяся в морской воде соль будет способствовать деактивации COVID-19. Коронавирус гибнет при температуре свыше 60 градусов по Цельсию, поэтому походы в баню и сауну относительно безопасны.

В бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие средства против микробного загрязнения воды, этого должно быть достаточно для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса, заявили ученые.

Осторожнее нужно относиться к пресным водоемам. Теоретически, коронавирус может жить в данной воде очень долго, а это чревато инфиксацией.

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НС

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