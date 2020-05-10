Вирусологи рассказали, можно ли заразиться COVID-19 в море или бассейне

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, море

Вирусологи из Высшего совета по научным исследованиям Королевства (CSIC) Испании изучили возможность распространения коронавируса в бассейнах, а также в морях и других местах для купания.

Специалисты считают, что содержащаяся в морской воде соль будет способствовать деактивации COVID-19. Коронавирус гибнет при температуре свыше 60 градусов по Цельсию, поэтому походы в баню и сауну относительно безопасны.

В бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие средства против микробного загрязнения воды, этого должно быть достаточно для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса, заявили ученые.

Осторожнее нужно относиться к пресным водоемам. Теоретически, коронавирус может жить в данной воде очень долго, а это чревато инфиксацией.

Эпидемиолог из Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы подцепить коронавирус во время купания в реке.