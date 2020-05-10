Врач оценил шансы получить коронавирус при купании в реке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Эпидемиолог из Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы подцепить коронавирус во время купания в реке. Специалист объяснил принципы распространения инфекции.

Лебедев отметил, что коронавирус не сильно распространяется в окружающей среде, ему удобнее жить в человеке и передаваться при контакте с заболевшим. «Коронавирус живет в клетках человека, а в окружающей среде и на разных поверхностях его жизнеспособность сильно ограничена», - рассказал врач.

Он добавил, что на водоемах в жару больше стоит опасаться кишечной инфекции, чем коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре научили правильно выбрасывать мусор.