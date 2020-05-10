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В Роспотребнадзоре научили безопасно выбрасывать мусор

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре научили безопасно выбрасывать мусор
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно выбрасывать мусор во время пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве объяснили, можно ли заразиться COVID-19 по дороге к мусорным бакам и обратно.

«Жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования», - успокоили россиян в Роспотребнадзоре. Однако в ведомстве добавили, что не нужно забывать о мерах предосторожности. Эксперты напомнили, что нельзя прикасаться к мусорному баку, а по возвращению домой следует тщательно вымыть руки с мылом. Также мусор желательно упаковать в двойной пакет и крепко его завязать.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно утилизировать перчатки и маски.

АБ

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