В Роспотребнадзоре научили безопасно выбрасывать мусор

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно выбрасывать мусор во время пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве объяснили, можно ли заразиться COVID-19 по дороге к мусорным бакам и обратно.
«Жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования», - успокоили россиян в Роспотребнадзоре. Однако в ведомстве добавили, что не нужно забывать о мерах предосторожности. Эксперты напомнили, что нельзя прикасаться к мусорному баку, а по возвращению домой следует тщательно вымыть руки с мылом. Также мусор желательно упаковать в двойной пакет и крепко его завязать.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно утилизировать перчатки и маски.