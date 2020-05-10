В Дагестане могут начать испытывать лекарства от коронавируса

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10 мая 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что некоторые перспективные препараты для лечения коронавирусной инфекции могут испытывать в медучреждениях Дагестана.

«Обсуждается возможность включения медучреждений республики в клинические исследования перспективных лекарственных препаратов, предварительно показавших эффективность в лечении COVID-19», - рассказали в пресс-службе российского Минздрава.

В ведомстве отметили, что вопрос с обеспечением республики необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами уже взят на контроль, препараты уже начали поступать в больницы Дагестана.

Ранее жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть».