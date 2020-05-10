Стали известны самые популярные среди россиян группы лекарств

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10 мая 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Стало известно, какие лекарственные препараты россияне чаще всего покупали в марте. Оказалось, что наибольшим спросом пользовались средства для лечения заболеваний нервной системы.

Для от продажи подобных препаратов составила 16,1% от всего объема проданных лекарств. Следующими по популярности оказались препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Также в марте спросом у россиян пользовались лекарства для «пищеварительного тракта и обмена веществ», препараты для лечения кожных заболеваний, а также патологий сердечно-сосудистой системы.

Ранее Анна Попова допустила, что в России ограничения не будут полностью сняты до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.