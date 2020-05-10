Число больных COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день превысило 200 тысяч человек. Отмечается, что за последние 24 часа выявлено 11 012 заболевших COVID-19.

Общее число больных коронавирусом в России составило 209 688 человек. При этом уже вылечились от заболевания 34 306 пациентов, скончалось 1915 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее в оперштабе назвали число заболевших коронавирусом в Москве и на сколько их количество увеличилось за сутки.