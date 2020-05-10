Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве более тысячи вылечились от COVID-19

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве более тысячи вылечились от COVID-19
Фото: pixabay.com

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более тысячи пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790», - сообщила Ракова.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Москве составило более 100 тысяч случаев. Свыше тысячи человек погибло. Всего в России COVID-19 болеют без малого 200 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в китайском Ухане зафиксировали новый случай заражения коронавирусом.

АБ

Общество

Нет никакого повторного заражения у тех, кто переболел коронавирусом, это процесс регенерации легких, считают в ВОЗ

Нет никакого повторного заражения у тех, кто переболел коронавирусом, это процесс регенерации легких, считают в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью