В Москве более тысячи вылечились от COVID-19

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10 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более тысячи пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790», - сообщила Ракова.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Москве составило более 100 тысяч случаев. Свыше тысячи человек погибло. Всего в России COVID-19 болеют без малого 200 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в китайском Ухане зафиксировали новый случай заражения коронавирусом.