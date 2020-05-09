Российские врачи первыми нашли новый способ выявления коронавируса

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9 мая 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

pixabay.com, врачи

Врачи из Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения разработали новую методику выявления у пациентов коронавируса.

Обнаруженный способ более эффективен, чем компьютерная томография. Специалисты из России оказались первыми, кто стал прибегать к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) для диагностики у пациентов COVID-19. На процедуру уходит всего около десяти минут. На изображении медики увидели пятна в области легких, напоминающие облачное небо. Именно они показывают наличие в организме коронавирусной инфекции. Данный метод получил название cloudy sky sign ("знак облачного неба").

Данные приспособления уже задействуют для диагностики в Дагестане. Там сейчас отмечается недостаток аппаратов КТ и большое количество инфицированных.

Диагноз COVID-19 в столице ставится практически безошибочно.