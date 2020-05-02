Врач: Диагноз COVID-19 в столице ставится практически безошибочно

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2 мая 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

КТ-диагностика является основным способом выявления больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный врач городской поликлиники №3, кандидат медицинских наук, депутат Московской городской думы Елена Самышина.

«Когда мы только начинали заниматься коронавирусом, было мнение, что диагностика основывается только на тестировании, на положительных мазках. Со временем поняли, что есть пациенты с отрицательными мазками, у которых при этом присутствуют явные клинические признаки вирусной пневмонии. На сегодняшний день мы полностью убеждены в том, что основным диагностическим критерием является КТ-диагностика, которая выявляет характерный симптом - «эффект матового стекла». В результате определяем одну из четырех стадий пневмонии. При первых двух стадиях отправляем пациента лечиться на дом, хотя и продолжаем оставаться с ним на связи, проводить необходимые обследования, мониторить состояние здоровья, выдаем все необходимые препараты. Третья и четвертая стадия означает госпитализацию в стационар. На сегодняшний день в Москве развернуты более 40 КТ-центров, которые работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю», - сказала Елена Самышина.

По ее словам, важнейшую роль в диагностировании коронавируса играет круглосуточная работа сотрудников референс-центра.

«Как только появляется протокол исследования КТ, он автоматически попадает в референс-центр. Там сидят врачи-рентгенологи, это как второе мнение. Ошибка в постановке диагноза практически сводится к нулю. Более того, 29 апреля появилась программа «Компьютерное зрение». Доктор получает не только оригинальный снимок, но и анализ программы, она помогает доктору обратить внимание на определенные моменты, незаметные для человеческого глаза. Референс-центр принимает данные со всех КТ-центров и московских больниц. Ежедневно там проводят около тысячи исследований в день, и эта цифра постоянно увеличивается. Проведено почти 40 тыс. исследований, работают 66 экспертов», - добавила Самышина.

Она подчеркнула, что практически каждый день врачи узнают о новых симптомах коронавируса.

«Если раньше мы указывали в основном на высокую температуру, сухой кашель, гриппозные проявления, то сегодня понимаем, что это могут быть абсолютно разные симптомы. Наши коллеги из Коммунарки сообщили, что проявляется даже сыпь на руках и животе. Кроме того, раньше считали, что коронавирус является прерогативой пожилых пациентов, у которых имеется масса сопутствующих заболеваний. Сегодня видим, что это пациенты и среднего, и молодого возраста, и даже дети. Инфекция очень опасна в том числе потому, что до конца не изучена. Мы каждый день узнаем о ней что-то новое и в плане диагностики, и в плане лечения», - подчеркнула собеседник агентства.