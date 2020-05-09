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Врач рассказал, что аллергики и астматики легко перенесут ношение масок, а вот сердечникам будет сложнее

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Врач рассказал, что аллергики и астматики легко перенесут ношение масок, а вот сердечникам будет сложнее
pixabay.com, маска, перчатки

Врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов отметил, что аллергики и астматики уже давно привыкли к масочному режиму, сложнее придется тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Люди с сезонной аллергией использовали маски и до пандемии коронавируа, это была одна из рекомендаций медиков. Астматики, по мнению Водовозова, также привыкли к мерам защиты. А вот сердечникам будет трудно в связи с введением обязательного масочного режима. "Когда сердце не обеспечивает должное насыщение кислородом крови, любое препятствие, которое у них будет возникать на пути, в том числе дыхание через маску, будет очень тяжелым", - отметил врач. Водовозов советует больше быть дома, где ношение маски не требуется.

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