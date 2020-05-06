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Как сохранить здоровую кожу после частого ношения маски

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Как сохранить здоровую кожу после частого ношения маски
pixabay.com, лицо

Врач-косметолог Ольга Содель дала рекомендации, как сохранить чистую здоровую кожу, несмотря на дискомфорт из-за маски. Правильное питание и умывание два раза в день - это основные действия.

По ее словам, умываться нужно правильно подобранными, желательно компетологом, средствами,пользоваться тоником, восстанавливать уровень pH, летом использовать SPF-кремы, чтобы не было химической реакции.
Еще важно чаще менять маски, одноразовые выбрасывать каждые четыре часа.

По поводу питания: Содель рекомендует исключить простые углеводы, тоесть сладкое и алкоголь. И замените подсолнечное масло на оливковое, льняное или кокосовое.

Большое количество фруктов, овощей, зелени также положительно скажется на коже.

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НС

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