Как сохранить здоровую кожу после частого ношения маски

Врач-косметолог Ольга Содель дала рекомендации, как сохранить чистую здоровую кожу, несмотря на дискомфорт из-за маски. Правильное питание и умывание два раза в день - это основные действия.
По ее словам, умываться нужно правильно подобранными, желательно компетологом, средствами,пользоваться тоником, восстанавливать уровень pH, летом использовать SPF-кремы, чтобы не было химической реакции.
Еще важно чаще менять маски, одноразовые выбрасывать каждые четыре часа.
По поводу питания: Содель рекомендует исключить простые углеводы, тоесть сладкое и алкоголь. И замените подсолнечное масло на оливковое, льняное или кокосовое.
Большое количество фруктов, овощей, зелени также положительно скажется на коже.
Диетолог рассказала, какое питание усиливает риски заболеть коронавирусом.