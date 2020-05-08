Рошаль считает, что здравоохранению нужна «оптимизация наоборот»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СоловьевLive

Фото: pixabay.com

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что после окончания пандемии коронавируса в России придется переработать систему здравоохранения. Он назвал это «оптимизацией наоборот».

Рошаль отметил, что современная российская система здравоохранения нуждается в доработке, к которой нужно приступить после окончания эпидемии. «Сейчас национальная медицинская палата и я как ее президент работаем над материалом "Каким мы видим здравоохранение после коронавируса"... я сформулировал это таким образом - оптимизация наоборот», - считает врач.

Ранее Рошаль оценил, правильно ли отправлять больных коронавирусом лечиться дома.