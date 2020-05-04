Рошаль оценил, правильно ли отправлять больных коронавирусом лечиться дома

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4 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Доктор Леонид Рошаль оценил решение оставлять людей, которые заболели коронавирусом в легкой форме, лечиться дома. «Если человек умный и соблюдает режим эпидемиологический, это правильно», - уверен специалист.

Рошаль подчеркнул, что если больной четко выполняет указания врачей, не контактирует с людьми и соблюдает правила личной гигиены, то возможность проходить лечение дома оправдывает себя. «Но для нас самый большой вопрос сейчас — это психологический. Потому что нужно сидеть дома, на карантине. Но это же очень тяжело — просидеть дома, в этом замкнутом пространстве, со своей семьёй», - отметил врач.

Он добавил, что психологи должны разработать список советов и рекомендаций для тех людей, которые вынуждены оставаться дома на жестком карантине.